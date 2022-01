66. Jubiläum: "Apotheken Umschau" wird zur "Rentner-Bravo"

Jugendzeitschrift trifft auf Gesundheits-Ratgeber: Anlässlich des 66. Geburtstags der "Apotheken Umschau" erscheint die aktuelle Ausgabe des Jugendmagazins im Cover der "Bravo". Der spöttisch-ironische Spitzname "Rentner-Bravo" wird also Programm.

Baierbrunn/DUR/dpa - Die "Apotheken Umschau" greift den ihr oftmals anhängenden Spitznamen "Rentner-Bravo" jetzt selbst auf und veröffentlicht einen Teil der neuen Ausgabe im Jugendmagazin-Look. Das teilte der Verlag Wort & Bild in Baierbrunn am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit. Hintergrund der Aktion ist das 66 Jahre lange Bestehen des Gesundheitsmagazins.

Auch Comic-Love-Story und Dr. Sommer in der "Rentner-Bravo" dabei

Auf zehn Seiten "Rentner-Bravo", die in der Ausgabe integriert ist, gibt es eine Comic-Love-Story zwischen einem Apotheker und einer Kundin, auf dem Cover des Sonderteils ist Ärztin, Autorin und Schauspielerin Marianne Koch abgebildet und die Dr.-Sommer-Sprechstunde gibt Tipps für die Liebe.

Das Cover der "Rentner-Bravo". Foto: dpa/Wort & Bild Verlag/BRAVO/Apothek

In einem "Star-Report zu Virus-VIPs" geht es unter anderen um Karl Lauterbach und Christian Drosten. Die Ausgabe, die kostenlos in Apothekenfilialen für Kunden ausliegt, erscheint mit dem Sonderteil "66 Jahre Rentner-Bravo" am Samstag den 15. Januar.

Die Apotheken Umschau" gibt es seit 1956. Die Erstausgabe der "Bravo" erschien im selben Jahr.