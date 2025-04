Lingen - Ein 66 Jahre alter Mann ist bei einer Explosion in Lingen (Landkreis Emsland) schwer verletzt worden. Er soll zur Mittagszeit mit einem Gasbrenner auf einem Privatgrundstück gearbeitet haben, wie die Polizei mitteilte. Im Anschluss stellte er das Gerät in einen Schuppen, in dem es wenig später zu einer Explosion kam. Der Schuppen geriet in Brand.

Der 66-Jährige wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur genauen Ursache der Explosion dauern an. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.