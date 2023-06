Teutschenthal - In einer Gartenanlage in Teutschenthal (Saalekreis) ist am Sonntag ein Toter gefunden worden. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des 65-Jährigen feststellen können, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bisher gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Todesursache auf, hieß es.