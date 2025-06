Geithain - Die Polizei hat nach dem Fund einer leblosen Frau in Geithain (Landkreis Leipzig) ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Die 63-Jährige sei am Morgen in einem Teich gefunden worden, sagte eine Sprecherin. Man ermittle in alle Richtungen. Nähere Angaben dazu, wie die Frau gestorben ist, konnten zunächst nicht gemacht werden.