Berlin - Ein Lkw-Fahrer ist in Berlin-Westend (Charlottenburg-Wilmersdorf) zwischen seinem Laster und einem Anhänger eingeklemmt worden. Der 60-Jährige kam am Freitagmorgen mit schweren Verletzungen am ganzen Körper ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte. Lebensgefahr bestehe nicht.

Der Mann stand demnach auf einem Parkplatz vor dem Laster, als dieser anfing zu rollen und den Mann so zwischen seiner Vorderseite und einem davor parkenden Anhänger einklemmte. Bei dem Unfall wurden laut Polizei der Laster, der Anhänger und ein weiteres Auto beschädigt.