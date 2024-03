Bad Lauchstädt - Ein 60-jähriger Autofahrer ist auf der L173 bei Bad Lauchstädt (Saalekreis) von der Straße abgekommen und auf einem Feld gegen den Sockel eines Windrades geprallt. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach überschlug sich das Auto am Samstagnachmittag durch den Aufprall und kam auf einer Seite zum Stehen. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den verletzten Mann aus dem Auto. Das Auto wurde laut Polizei abgeschleppt. Die genaue Unfallursache sowie die Höhe des Sachschadens sind bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.