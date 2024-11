Dresden - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat sein Testspiel gegen Regionalligist Rot-Weiß Erfurt souverän für sich entschieden. In der Partie über zweimal 60 Minuten siegten die klassenhöheren Gastgeber in der Walther-Fritzsch-Akademie unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 6:1 (2:0). Ein Doppelschlag durch David Kubatta (17. Minute) und Dmytro Bohdanow (20.) sorgte dabei für eine frühe Führung. Beide Tore resultierten aus Standards.

Dynamo-Trainer Thomas Stamm gab zahlreichen Ergänzungsspielern Spielzeit, Erfurts Trainer Fabian Gerber schickte zu jeder Halbzeit zwei verschiedene Teams auf den Platz. Angesichts der verlängerten Spielzeit und des zwischenzeitlich einsetzenden starken Regens verflachte der Spielfluss auf beiden Seiten der jeweiligen aktuellen Tabellendritten ihrer Liga, ohne dass Dynamo seine Dominanz verlor.

Mit dem 3:0 durch Robin Meißner in der 77. Minute war das Spiel entschieden, Jonas Oehmichen (85.) und erneut Bohdanow (88.) legten nach, ehe es in die zusätzlichen 30 Minuten ging. Dort trug sich Christoph Daferner (102.) mit dem 6:0 in die Torschützenliste ein. Mit dem Schlusspfiff gelang Yesua Motango noch der Erfurter Ehrentreffer.