6.000 Quadratmeter Stadtwald in Gera brennen

Gera - Im Stadtwald von Gera ist ein Feuer ausgebrochen. Etwa 6.000 Quadratmeter Fläche seien in Brand, teilte die Leitstelle Gera mit. Nach Angaben der Feuerwehr machte starker Wind bei der Brandbekämpfung Probleme. Inzwischen sei der Brand aber unter Kontrolle. Rauch- und Brandgeruch seien im gesamten Stadtbereich wahrnehmbar, es komme zu Verkehrsbehinderungen rund um das Klinikum.

Wie viele Feuerwehrleute vor Ort sind, konnte ein Mitarbeiter der Leitstelle nicht sagen. Das Feuer sei an einer Stelle ausgebrochen, wo es auch in der Vergangenheit immer wieder Brände gegeben habe. Im Vergleich zum Großbrand auf der Saalfelder Höhe mit mindestens 250 Hektar, hat das Feuer in Gera noch eher kleine Ausmaße: 6.000 Quadratmeter entsprechen 0,6 Hektar.