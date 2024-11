Dresden - Die Vorbereitungen für den 590. Dresdner Striezelmarkt laufen auf Hochtouren. Der Aufbau des ältesten deutschen Weihnachtsmarkts liegt im Zeitplan, wie Wirtschaftsbürgermeister Jan Pratzka (CDU) bei der Vorstellung des Programms sagte. Die Hütten, eine Pyramide und ein Schwibbogen sind etwa bereits aufgebaut.

Vom 27. November bis zum 24. Dezember locken 214 Stände auf den Altmarkt. Erwartet werden täglich 90.000 Besucher. Zur Eröffnung wird der Dresdner Kreuzchor nach dem traditionellen ökumenischen Gottesdienst ein Konzert mit Friedensbotschaft zur Einstimmung auf die Adventszeit geben.

Neues im Programm

Das Stollenfest ist für den 7. Dezember geplant. Neu im Programm ist der Tag des weihnachtlichen Handwerks am 15. Dezember, bei dem sächsische Handwerkstraditionen wie etwa die Stollenbäckerei oder das Drechseln im Mittelpunkt.

Zum ersten Mal wird auch das Striezelkinderfest gefeiert. Am 22. Dezember sind dazu Kinder und Chöre eingeladen, die gemeinsam mit dem Striezelmarktensemble das Programm gestalten. Erinnert wird damit an die sogenannten Striezelkinder, die in diesem Jahr auch das Motto des Marktes sind. Sie verdienten in früheren Zeiten mit dem Verkauf aus Bauchläden auf dem Striezelmarkt dazu, um ihre Familien über die Runden zu bringen.