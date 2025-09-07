Magdeburg - In Magdeburg ist eine 59 Jahre alte Frau auf der Straße angegriffen und getötet worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll ein 57-Jähriger die Frau mit einem Stichwerkzeug angegriffen haben. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen starb sie noch am Tatort. Den mutmaßlichen Täter fanden die Beamten schwer verletzt. Er wurde notfallmedizinisch in einem Krankenhaus versorgt. Ob und in welcher Beziehung die Frau und der Mann zueinander stehen, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Beide seien syrische Staatsangehörige. Die Hintergründe der Tat muss die Kriminalpolizei noch ermitteln.