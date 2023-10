Dessau-Roßlau - Eine 58-Jährige ist bei Dessau-Roßlau von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Wie es zu dem Vorfall am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr kam, ist nach Angaben der Polizei vom Abend noch unklar. Die Frau sei noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlegen. Die Bahnstrecke in der Nähe des Ortsteils Haideburg war den Angaben nach bis etwa 13.00 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.