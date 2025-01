Wegen Flammen im Keller müssen Dutzende Menschen aus ihren Wohnungen gebracht werden. Sie können in der Nacht nicht mehr zurückkehren.

Lüneburg - Wegen eines Brandes in Lüneburg sind vier Menschen in ein Krankenhaus gebracht worden. Drei von ihnen seien zunächst dort geblieben, sagte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr in der Nacht. Zuvor mussten demnach wegen der Flammen im Keller des sechsstöckigen Hauses 57 Menschen evakuiert werden, darunter 16 Kinder. Auch drei Hunde wurden aus dem Haus gebracht. Unter anderem sei eine Drehleiter zum Einsatz gekommen.

Das Haus sei vorerst nicht mehr bewohnbar, hieß es. Ursache hierfür seien sowohl der abgestellte Strom als auch das verrauchte Treppenhaus. Die Schadenshöhe beläuft sich nach Angaben eines Polizeisprechers ersten Erkenntnissen zufolge auf rund 50.000 Euro. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.