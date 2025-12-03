Junge Tech-Firmen bekommen auf dem Weinberg Campus bald mehr Platz: 30 Labore, 65 Büros und Millionenförderung - was das für Halle und die Region bedeutet.

Halle - Der Technologiepark am Weinberg Campus in Halle (Saale) wird um ein zentrales Innovationszentrum erweitert. Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) übergab am Mittwoch einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 56,1 Millionen Euro für den Bau des sogenannten Business Development Centers (BDC). Der Neubau ist Teil eines über 150 Millionen Euro umfassenden Investitionsprogramms zur Weiterentwicklung des Technologie- und Gründerzentrums.

Ziel sei es, das Gebäude vollständig an junge Technologieunternehmen zu vermieten, die etwa in den Bereichen Bio- und Pharmatechnologie, der Biomedizin oder der Umwelttechnik arbeiteten. Künftig werde das Zentrum 30 Labore und 65 Büros haben. Es erweitert nach Angaben des Wirtschaftsministeriums den Technologiepark in den kommenden Jahren um rund 40 Prozent.

Größter Technologiepark Mitteldeutschlands

Der Weinberg Campus ist bereits Heimat zahlreicher Forschungseinrichtungen und Start-ups. Mit der aktuellen Investition soll seine Rolle im nationalen und internationalen Innovationsökosystem weiter gestärkt werden. „Der schon jetzt größte Technologiepark Mitteldeutschlands gedeiht in Halle prächtig“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende und Oberbürgermeister von Halle, Alexander Vogt (parteilos). „Wir sind attraktiv wie nie und werden unserem Ruf als Forschungs-Hotspot einmal mehr gerecht.“