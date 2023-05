Bitterfeld - Der Beginn des Sputnik Spring Break Festivals auf der Halbinsel Pouch bei Bitterfeld ist von einem Todesfall überschattet worden. Ein 56-Jähriger sei leblos auf dem Festivalgelände gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend auf Anfrage. Ein Fremdverschulden liege nicht vor, hieß es. Die Todesursache ist noch unklar. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.

Laut Polizei wurde der Mann am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr in einem Zelt auf dem Mitarbeitercampingplatz gefunden. Der MDR als Veranstalter bestätigte den Todesfall auf dem Festivalgelände. „Wir hoffen, dass es bald geprüfte Erkenntnisse zu den näheren Umständen gibt.“ Die Nachricht mache betroffen, so der MDR. „Unsere Gedanken sind in diesen Stunden bei den Angehörigen und Freunden: Wir möchten ihnen unser herzliches Beileid aussprechen.“

Vom 26. bis 29. Mai werden zu dem Elektro-, Pop- und Hip-Hop-Festival auf der Halbinsel Pouch Tausende Besucherinnen und Besucher erwartet.