Für viele Autofahrer wird Hamburg am kommenden Wochenende zu einem Nadelöhr. Die A7 und der Elbtunnel bleiben 55 Stunden lang ausschließlich dem Verkehr von Baufahrzeugen vorbehalten.

Am kommenden Wochenende werden die A7 und der Elbtunnel in Hamburg voll gesperrt. (Archivbild)

Hamburg - Die A7 und der Elbtunnel in Hamburg werden am kommenden Wochenende für 55 Stunden voll gesperrt. Während Sperrung will die Projektmanagementgesellschaft Deges Schilderbrücken aufstellen und den Bau des Lärmschutztunnels Altona weiter vorantreiben. Zudem sollen an der Betriebszentrale des Elbtunnels Sanierungs- und Wartungsarbeiten stattfinden, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte.

Die Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und -Heimfeld beginnt am Freitag (20. Februar) um 22.00 Uhr und endet am Montag (23. Februar) gegen 5.00 Uhr.

Der überregionale Verkehr soll sowohl in Richtung Flensburg als auch Hannover eine Umleitung über die A1, die A21 und die B205 nutzen. Die Strecke verbindet das Kreuz Maschen südlich von Hamburg mit der A7-Anschlussstelle Neumünster-Süd. Der Verkehr wird über LED-Anzeigen geleitet.

Innerstädtisch führen die Umleitungen über die Elbbrücken. Die von vielen Autofahrern als Ausweichstrecke zur A1 genutzte Bundesstraße 75 ist ab heute ebenfalls von Bauarbeiten betroffen. Im Bereich der A7-Anschlussstelle Hamburg-Marmstorf steht auf der eigentlich vierspurigen Bremer Straße nur eine Spur je Richtung zur Verfügung.

Sieben weitere Vollsperrungen für 2026 angekündigt

Eine Sprecherin der Autobahn GmbH betonte: „Es wird ausdrücklich empfohlen, Hamburg an diesem Wochenende weiträumig zu umfahren oder zu prüfen, ob die Erreichbarkeit des Reisezieles mit einem alternativen Verkehrsmittel möglich ist.“

Deges und die Autobahn GmbH haben sieben weitere Vollsperrungen der A7 in Hamburg für dieses Jahr angekündigt. Nur in einem Fall Ende Juni bleibt dabei der Elbtunnel befahrbar, dafür ist dann der Lärmschutztunnel in Schnelsen gesperrt.

Der Autobahnabschnitt zwischen Heimfeld und dem Dreieck Hamburg Nordwest wird auf acht Spuren verbreitert. Der Ausbau südlich des Elbtunnels soll im Herbst dieses Jahres fertig sein. Die Arbeiten am Lärmschutztunnel Altona dauern mindestens bis Ende 2029.