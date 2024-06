Salzgitter - Bei dem Brand einer Scheune in Salzgitter-Lesse ist eine 54 Jahre alte Frau gestorben. Kurz nach 5.00 Uhr habe die Feuerwehr am Donnerstag den Hinweis bekommen, dass ein Feuer in einem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb ausgebrochen sei, sagte ein Sprecher. In der Scheune wurde die Leiche gefunden. Gegen 8.00 Uhr sei das Feuer gelöscht gewesen. Ein Bewohner eines Nebengebäudes wurde von den Rettungskräften betreut. Zur Brandursache gab es noch keine abschließenden Erkenntnisse.

An einzelnen Gebäudeteilen entstand erheblicher Sachschaden, nähere Angaben zur Schadenshöhe konnten zunächst nicht gemacht werden, wie es in einer Mitteilung hieß. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an. Zuvor hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.