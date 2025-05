Wollte er seine Ex-Freundin töten? In einem Wohnhaus in Oldenburg soll ein Mann die 38-Jährige vor den Augen der gemeinsamen Tochter angegriffen haben.

Ein 51-Jähriger soll in Oldenburg seine Ex-Freundin angegriffen haben - jetzt sitzt er in U-Haft. (Symbolbild)

Oldenburg - Nach einem körperlichen Angriff auf eine 38-jährige Frau in Oldenburg ist ein Haftbefehl gegen den 51 Jahre alten Ex-Partner der Frau erlassen worden. Der Mann sitze in der Justizvollzugsanstalt Oldenburg in Untersuchungshaft, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler kam es in dem Haus der 38-Jährigen am Freitagnachmittag zum Streit zwischen ihr und dem 51-Jährigen. Er soll die Frau demnach angegriffen, gewürgt und vermutlich mit einer Glasscherbe bedroht haben. Sie wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Die gemeinsame Tochter der beiden soll nach Angaben der Polizei versucht haben, ihrer Mutter zu Hilfe zu kommen. Beide flohen schließlich aus dem Haus. Der Mann blieb in der Wohnung. Die Einsatzkräfte beobachteten den Angaben zufolge, dass der 51-Jährige mit einem spitzen Gegenstand in der Hand am Fenster stand. Das Haus wurde umstellt.

Nach etwa sieben Stunden und mehreren erfolglosen Versuchen, mit dem Mann Kontakt aufzunehmen, drang die Polizei in das Haus ein und nahm den Mann fest. Er leistete nach Angaben der Ermittler keinen Widerstand. Gegen ihn wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Neue Erkenntnisse lagen zunächst nicht vor, wie der Polizeisprecher sagte.