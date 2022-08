5000 Euro Schaden nach Brand von Getreidefeld

Nordstemmen - Durch den Brand eines Getreidefeldes ist ein Schaden von 5000 Euro entstanden. Das Feld in der Gemeinde Nordstemmen in der Nähe von Hildesheim geriet am Donnerstag aus bis dahin ungeklärter Ursache in Flammen, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Das Feuer brach demnach während Erntearbeiten aus. Eine Fläche von etwa 1,8 Hektar brannte. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und verhinderten eine Ausbreitung auf einen angrenzenden Wald.