Berlin - Rund 500 Beschäftigte der Berliner Stadtreinigung (BSR) sind auch an diesem Neujahrstag im Einsatz, um die Hauptstadt nach Silvester wieder aufzuräumen. Für den Spezialeinsatz stehen etwa 180 Fahrzeuge wie Kehrmaschinen und Sammeltransporter bereit, wie die BSR mitteilte. Auch Ladekran-Lastwagen sollen im Einsatz sein.

Die Aufräumarbeiten sind vor allem an stark besuchten Orten der Stadt geplant wie Kurfürstendamm, Schönhauser Allee und Hermannplatz. Damit der Neujahrslauf problemlos über die Bühne gehen kann, wird in der Früh auch direkt auf der Straße Unter den Linden gekehrt.

Schwerpunkte für Abfallbeseitigung

Dazu zählt der Bereich der Silvesterparty am Brandenburger Tor und die Straße Unter den Linden, wo der Neujahrslauf geplant ist. Auch rund ums Brandenburger Tor soll nach der großen Silvesterparty aufgeräumt werden. Für die eigentliche Partyfläche ist allerdings der Veranstalter zuständig, wie die BSR betonte. Am 2. Januar werde dann das übrige Stadtgebiet im Rahmen der regulären Stadtreinigung vom Silvesterabfall befreit, hieß es.

Am Neujahrstag 2024 sammelte die BSR nach eigenen Angaben rund 620 Kubikmeter Müll ein - etwa 100 Kubikmeter mehr als im Vorjahr. An den Neujahrstagen 2022 und 2021 waren es jeweils nur rund 130 Kubikmeter, was der Corona-Pandemie und der halb geltenden Beschränkungen geschuldet war. In Vor-Corona-Zeiten lag die Menge Müll laut BSR allerdings auch deutlich unter der in den beiden vergangenen Jahren (2020: 400 Kubikmeter; 2019: 350 Kubikmeter).