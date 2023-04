Plauen - Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Plauen hat rund 50.000 Euro Schaden angerichtet. Alle Bewohner des Hauses seien unverletzt geblieben, teile die Polizeidirektion Zwickau am Montag mit. Demnach war das Feuer aus noch ungeklärter Ursache am Sonntagnachmittag in einer der Wohnungen ausgebrochen. Sie ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Die übrigen Mieter hätten in ihre Wohnungen zurückkehren können. Zum genauen Auslöser des Feuers habe ein Brandursachenermittler Untersuchungen aufgenommen.