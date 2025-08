Ein Brand löst einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Verletzt wird niemand. Doch eine Rückkehr in das Heim ist zunächst nicht in Sicht.

49 Menschen wegen Brand in Quedlinburger Altenheim evakuiert

Quedlinburg - Die Bewohner eines Quedlinburger (Landkreis Harz) Alten- und Pflegeheims sind wegen eines Brandes evakuiert worden. Zunächst waren in der Nacht 16 Bewohner gerettet worden, nachdem am späten Freitagabend ein Brand im Keller von Haus 2 ausgebrochen war, wie Feuerwehrsprecher Albrecht Christian sagte. Der Hauptverteiler für den Strom stand den Angaben zufolge in Flammen.

Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist noch unklar. Ein Polizeisprecher sagte, ein technischer Defekt gelte als wahrscheinlich. Ein Brandursachenermittler werde Anfang der Woche vor Ort sein.

Wegen des fehlenden Stroms wurden mit Hilfe von etwa 45 Einsatzkräften auch die übrigen Bewohner aus dem Gebäude gebracht. Verletzt wurde niemand.

Ersten Einschätzungen zufolge lässt sich die Reparatur des Stroms nicht kurzfristig realisieren. Alle 49 Bewohnerinnen und Bewohner wurden auf andere Einrichtungen in der Region verteilt, berichtete die Polizei Harz. Eine Rückkehr in das Heim sei derzeit nicht absehbar.