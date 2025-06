Bremen - Beim Baden im Achterdieksee in Bremen ist ein 48 Jahre alter Mann gestorben. Badegästen war am Morgen aufgefallen, dass am Ufer des Sees schon längere Zeit Badesachen lagen, wie die Polizei mitteilte. Sie alarmierten die Einsatzkräfte. Taucher der Feuerwehr suchten daraufhin den See ab und fanden die Leiche. Die Todesursache war zunächst unklar. Später teilte die Polizei mit, dass der 48-Jährige beim Baden krankheitsbedingt starb.