Ein 41-Jähriger übersieht die Vorfahrt an einer Straßenkreuzung im Landkreis Bautzen. Drei Menschen werden verletzt.

Hoyerswerda - Eine 43-jährige Autofahrerin ist in der Nacht bei Hoyerswerda (Landkreis Bautzen) schwer verletzt worden. Ein 41-jähriger Fahrer wollte die Bundesstraße 96 auf Höhe einer Kreuzung bei Sandwäsche von Schwarzkollm in Richtung Laubusch überqueren, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Dabei habe der Fahrer die Vorfahrt eines 60-Jährigen übersehen und diesen mit seinem Wagen gerammt, hieß es.

Das Fahrzeug des 41-Jährigen wurde gegen das an der Kreuzung haltende Auto einer 43-Jährigen geschleudert. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt, der 41-Jährige und sein Beifahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Bundesstraße 96 war für drei Stunden gesperrt.