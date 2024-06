Immer mehr Menschen setzen auf Kryptowährungen wie Bitcoins. Betrüger haben das Feld längst auch für sich entdeckt. So erging es einem Mann aus Bad Dürrenberg.

Bad Dürrenberg - Kriminelle haben einen 43-jährigen Bitcoin-Besitzer aus Bad Dürrenberg (Saalekreis) um einen sehr hohen fünfstelligen Eurobetrag gebracht. Dem Mann sei vorgetäuscht worden, er erhalte aus einem früheren Kauf der digitalen Währung noch eine größere Zahlung, so ein Polizeisprecher am Samstag in Halle. Um die Auszahlung zu ermöglichen, sollte der 43-Jährige eine Software auf seinem Rechner installieren. Die Folge war: Sein Bitcoin-Konto wurde geleert. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Betrugsverdachts und versucht, die Täter zu identifizieren. Die Beamten warnen davor, unbekannte Software auf dem eigenen Computer zu installieren.