42-Jähriger überschlägt sich mit Transporter und stirbt

Lengede - Ein 42-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Peine gestorben. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 55 Jahre alter Autofahrer am frühen Donnerstagmorgen in Lengede an einer Kreuzung den Transporter des 42-Jährigen. Es kam zur Kollision; der Transporter überschlug sich. Der Fahrer starb noch am Unfallort, nach ersten Ermittlungen war er nicht angeschnallt. Der 55 Jahre alte Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus.