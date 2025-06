Hannover - Nach Jahren der Stille bringen Linkin Park die Massen zum Beben: In Hannover jubeln rund 42.000 Menschen. Besonders gefeiert werden die Songs des neuen Albums „From Zero“, das im vergangenen Jahr nach siebenjähriger Auszeit erschienen ist. Die lange Pause war dem Tod von Frontmann Chester Bennington geschuldet, der sich 2017 das Leben nahm.

Doch im Herbst wagte die Band den Neustart – überraschend und mit neuem Gesicht: Emily Armstrong als Sängerin und Colin Brittain am Schlagzeug. Seither hält die Begeisterung an, auch in Hannover. Einige besonders treue Fans schlugen schon am Sonntagnachmittag vor dem Stadion ihr Lager auf, in der Hoffnung auf Plätze in der ersten Reihe.

Fans übernachten vor Stadion

„Ich bin jetzt 32. Ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann mal über Nacht vor einem Stadion warten würde“, sagte eine Frau, die aus der Nähe von Köln angereist war und seit 20 Jahren Linkin Park hört. Sie und drei Freundinnen hatten sich ein Hotel in der Nähe gebucht und im Vierstundentakt in der Warteschlange abgewechselt.

„Es ging auf jeden Fall schneller um als gedacht“, sagte eine der anderen. Für die Tickets hätten sie jeweils rund 180 Euro bezahlt – ein Preis, den sie mittlerweile als normal empfinden. Dazu kamen gut 160 Euro für zwei Hotelzimmer und die Spritkosten. Doch das sei ihnen Linkin Park allemal wert.

Weitere Konzerte in Deutschland geplant

Das Konzert in Hannover war der diesjährige deutsche Auftakt der aktuellen Welttournee. Schon am Mittwoch folgt Berlin, im Juli stehen Düsseldorf und Frankfurt auf dem Programm. Für den Sommer 2026 sind Shows in Hamburg und München angekündigt. Zudem wurde erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben: Linkin Park werden 2026 als Headliner bei Rock am Ring spielen.