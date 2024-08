Ein Mann wird bei einem Spaziergang mit seinem Hund in Chemnitz von Unbekannten verprügelt. Das Motiv ist bislang nicht bekannt.

Chemnitz - Ein 41-Jähriger ist bei einem Spaziergang mit seinem Hund in Chemnitz von Unbekannten zusammengeschlagen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen, wie sie mitteilte. Demnach beobachteten zwei bislang unbekannte Zeugen am Sonntagabend aus einem Wagen heraus die Tat. Dabei sollen mindestens zwei Täter den Mann angegriffen haben und später geflüchtet sein. Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.