An den Hochschulen und ihren Kliniken in Sachsen-Anhalt arbeiten mehr Menschen. Besonders das Verwaltungspersonal wurde verstärkt - und es gibt mehr Azubis.

Der Weg zur Hochschule: Für immer mehr Menschen ist das ihr Arbeitsweg, ob in Verwaltung, Lehre oder Ausbildung. (Symbolbild)

Halle - Die elf Hochschulen in Sachsen-Anhalt haben beim Personal aufgestockt. Zum Jahresende seien bei den Hochschulen und den Hochschulkliniken 23.207 Menschen beschäftigt gewesen und damit 4,4 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor, teilte das Statistische Landesamt in Halle mit. Im wissenschaftlich-künstlerischen Bereich sei die Zahl der Mitarbeiter um 3,8 Prozent auf 19.923 gestiegen.

Im nicht-wissenschaftlichen Bereich wie Verwaltung, Bibliothek, technischer und Pflegedienst arbeiteten 12.284 Menschen und damit 4,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Besonders stark war der Zuwachs beim Verwaltungspersonal um 7,1 Prozent und bei den Auszubildenden um 16,8 Prozent.