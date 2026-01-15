Ein Agrarbetrieb aus Frohburg blieb auf rund 4.000 Tonnen Kartoffeln sitzen. Ein Teil der Ernte soll nun an Tafeln in Sachsen und Thüringen gehen.

Berlin/Leipzig - Ein Teil der überschüssigen 4.000 Tonnen Kartoffeln eines sächsischen Agrarbetriebs sollen an Tafeln in Sachsen gehen. Außerdem sollen auch im Altenburger Land etliche der Ackerfrüchte verteilt werden, teilte der Landesverband der Tafel Sachsen mit. Finanziert werde die Lieferung mit Geld, das bei Spendenaktionen der „Leipziger Volkszeitung“ und der „Sächsischen Zeitung“ zusammengekommen war.

Die Früchte stammen von der Osterland Agrar Gesellschaft aus Frohburg südlich von Leipzig. Der Erzeuger war auf der Ware sitzengeblieben. Ein Händler hatte die Kartoffeln bestellt, sie dann aber wegen eines Preisverfalls aufgrund einer guten Ernte nicht abgeholt. Die „Berliner Morgenpost“ und die Internet-Suchmaschine Ecosia wollten die Kartoffeln daraufhin zunächst kostenlos in Berlin verteilen lassen. Wenig später schlossen sich die beiden Zeitungen aus Sachsen der Aktion an.

„Es sollten keine Lebensmittel entsorgt werden, während gleichzeitig Tausende Menschen in den beiden Freistaaten auf Hilfe angewiesen sind. Diese Kartoffeln werden bei unseren Tafeln dringend gebraucht und sind definitiv zu schade für die Tonne“, erklärte der Landesvorsitzende Stephan Trutschler.