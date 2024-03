Leipzig - Ein ganzer Schwarm Meisen ist gegen eine gläserne Verbindung am Technischen Rathaus in Leipzig geflogen - und verendet. „Wir haben am Sonntag 34 Kohlmeisen und vier Blaumeisen aufgesammelt. Sie waren nach der Kollision mit der Glasscheibe nicht mehr zu retten“, sagte Karsten Peterlein, Vogelexperte beim Nabu Leipzig am Dienstag.

Seit Jahren sei auf die Gefahren von riesigen Glasfronten für Vögel hingewiesen worden. Dabei sei ein wirksamer Schutz mit nahezu unsichtbarer Folie machbar, betonte Peterlein. „Jetzt haben wird den Fall sorgfältig dokumentiert und der Naturschutzbehörde gemeldet.“ Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Die Stadt sei nur Mieter des Gebäudes, habe aber bereits an den Eigentümer um Nachbesserung gebeten, teilte ein Stadtsprecher auf Anfrage mit. Eine zeitnahe Beklebung mit einer hochwirksamen Vogelschutzfolie sei vorgesehen, hieß es.