Am Freitagabend brannte eine Diskothek in Gera. Die Polizei hatte schon kurz danach einen Verdacht.

Gera - Nach einem Brand in einer Diskothek in Gera gibt es einen Tatverdächtigen. Ein 38-jähriger, polizeibekannter Mann soll am Freitagabend das Feuer an dem zu dem Zeitpunkt geschlossenen Lokal am Hauptbahnhof gelegt haben, wie die Polizei mitteilte. Er soll noch im Tagesverlauf einem Haftrichter vorgeführt werden. Wie die Polizei dem Mann auf die Schliche kam, sagte ein Sprecher nicht. Schon kurz nach dem Feuer waren die Beamten von Brandstiftung ausgegangen.

Vor allem der Außenbereich der Diskothek wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen, wie es am Wochenende hieß. Auch ein Büroraum brannte aus. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf 20.000 Euro. Zeugen, die sich am Freitagabend in der Nähe des Brandortes aufhielten, alarmierten sofort die Feuerwehr. Ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Objekt wurde laut Polizei so verhindert.