Vor der Tat soll es zu einem Streit zwischen dem Opfer und einem 39-Jährigen gekommen sein. Der Tatverdächtige stellte sich.

Oschersleben - In Oschersleben (Landkreis Börde) ist ein 38-Jähriger in seiner Wohnung mit einer Stichwaffe angegriffen und verletzt worden. Es werde vermutet, dass es sich bei der Tat vom Dienstag um einen Tötungsversuch handelt, teilte die Polizei mit. Der Angegriffene werde im Krankenhaus versorgt. Der 39 Jahre alte Tatverdächtige habe sich bei der Polizei gestellt, nachdem er zunächst geflüchtet war.

Zunächst sei es in der Wohnung zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern gekommen. Dann habe der Angreifer auf das Opfer eingestochen und den Mann dabei mehrfach verletzt. Der 39 Jahre alte Tatverdächtige befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam, wie es hieß.