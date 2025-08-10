In der Saalestadt Halle kommt es zu einer tödlichen Messerattacke. Eine betrunkene Frau geht auf der Straße auf eine andere los. Warum?

Halle (Saale) - Eine 37-Jährige hat in Halle an der Saale eine Frau auf der Straße mit einem Messer tödlich verletzt. Die 47 Jahre alte Frau wurde am Samstag zunächst mit Worten bedroht und erlag wenige Stunden später in einem Krankenhaus ihren Stichverletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Ein aufmerksamer Anwohner hatte nach der Tat sofort die Polizei alarmiert, die die 37-Jährige noch am Tatort vor einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Silberhöhe vorläufig festnehmen konnte. Den Angaben nach stand die Tatverdächtige zum Tatzeitpunkt unter einem „immensen Alkoholeinfluss“. Die Hintergründe seien weiter unklar und würden ermittelt.

Gegen die mutmaßliche Täterin wurde demnach am Sonntag durch das Amtsgericht Halle Haftbefehl erlassen. Sie sitzt nun in Untersuchungshaft, gegen sie wird den Angaben zufolge wegen Totschlags ermittelt.