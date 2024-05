Gelenau - Ein 36-Jähriger soll einen Mann in Gelenau (Erzgebirgskreis) am Samstagabend mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Der 41-Jährige kam mit Schnittverletzungen an einem Arm ins Krankenhaus, wie die Polizei Chemnitz am Sonntag mitteilte. Polizisten nahmen den 36 Jahre alten Tatverdächtigen auf dem Gelände einer Flüchtlingsunterkunft in einem Drebacher Ortsteil fest, wo der Mann wohnte. Er kam laut Polizei wegen seines psychischen Zustands in ein Krankenhaus. Er sei alkoholisiert gewesen.

Das Messer konnten die Beamten zunächst nicht finden, hieß es. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und prüft Hinweise, wonach der Tatverdächtige vor dem Messerangriff mehrere Frauen belästigt haben soll.