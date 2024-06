Raguhn-Jeßnitz - Ein 36 Jahre alter Fahrer eines Transporters ist bei einem Unfall im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gestorben. Ein fünfjähriges Kind, das mit im Fahrzeug saß, wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag in Dessau-Roßlau mitteilte. Demnach war der Wagen am Samstagabend aus noch ungeklärter Ursache im Raguhn-Jeßnitzer Ortsteil Thurland von der Straße abgekommen und kollidierte mit einem Baum. Der 36-Jährige wurde dabei tödlich verletzt. Ein Rettungswagen brachte das fünfjährige Kind in ein Krankenhaus.