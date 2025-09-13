Berlin - Ein paar Tage nach Beginn des neuen Schuljahres werden in Berlin 36.800 Schulanfänger eingeschult. Das sind laut Bildungsverwaltung etwas weniger als in den Vorjahren, die Zahl sank allerdings nur geringfügig.

Am Samstag steht für die Erstklässler und ihre Familien die Einschulungsfeier auf dem Programm, am Montag startet dann der Unterricht. Viele Kinder werden zur Einschulung von Eltern und Verwandten mit Zuckertüten beschenkt, die oft einen leckeren und süßen Inhalt haben.

Etliche der Erstklässler konnten in den vergangenen Tagen oder Wochen schon mal Schulluft schnuppern. Es gab Eingewöhnungsangebote in Schulen und im Hort, bei denen teils die Eltern dabei sein konnten. Vielfach kennen die Kinder auch ihren Klassenlehrer oder ihre Klassenlehrerin schon.

Insgesamt lernen im neuen Schuljahr, das am 8. September begann, rund 408.000 Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Schulen in Berlin. Die Zahl ist damit noch einmal um gut 4.000 höher als 2024, als sie erstmals seit 25 Jahren wieder über die 400.000-Marke gestiegen war.