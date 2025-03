Sie ist quasi ein Rundumschlag für fast alles, was im Alltag und zu besonderen Gelegenheiten interessiert: Die Thüringen Ausstellung geht in ihre 35. Auflage und hat wieder ein pralles Programm.

Beim traditionellen Blechkuchenwettbewerb messen auf der Thüringen Ausstellung in Erfurt Hobbybäcker ihr Können. Der Konditortag mit Wettbewerb ist in diesem Jahr am 11. März geplant.

Erfurt - Thüringens größte Verbrauchermesse öffnet am Samstag (10.30 Uhr) in Erfurt ihre Tore. Mehr als 700 Aussteller in den drei Hallen der Messe Erfurt informieren und beraten zu Marktneuheiten für den Haushalt, beim Wohnen, in der Kulinarik und vielen anderen Bereichen. Bis zum 16. März läuft die „Thüringen Ausstellung“. Dazu gehören Modeschauen, Koch-Shows, spezielle Unterhaltungsangebote für Kinder und traditionell auch ein Wettbewerb, bei dem Hobbybäcker den besten Blechkuchen servieren wollen.

Auch eine Spezialmesse rund um Hochzeiten und andere Feste am 8. und 9. März, sowie eine Spezialmesse zu Gesundheitsthemen am 15. und 16. März sind Teil der Thüringen Ausstellung.

Im vergangenen Jahr hatte die Verbrauchermesse rund 67.000 Besucher und Besucherinnen angelockt.