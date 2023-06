Haren - Nach der Entdeckung eines toten 67-Jährigen aus Haren (Ems) in seiner eigenen Wohnung ist ein Verdächtiger gefasst worden. Gegen den 35-Jährigen sei Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück am Donnerstagabend. Die Leiche des 67-Jährigen war am Dienstagabend gefunden worden. Ein Mitbewohner hatte die Beamten gerufen. Wegen einer Stichverletzung wurde eine Obduktion angeordnet. Der Tatverdächtige und das Opfer hätten sich gekannt, sagte der Sprecher. Weitere Einzelheiten zu dem Verbrechen gab die Staatsanwaltschaft zunächst nicht bekannt.