Hans-Dietrich Genschers Rede auf dem Balkon der Botschaft in Prag ist eine der Schlüsselszenen der Friedlichen Revolution. (Archivfoto)

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Landtag erinnert an die Friedliche Revolution vor 35 Jahren. Zu einer Feierstunde am Dienstag (17.00 Uhr) wird Bundestagspräsidentin Bärbel Bas erwartet. Sie wird die Festrede halten. Mit der Feierstunde solle die historische Bedeutung der Proteste gegen die SED-Diktatur gewürdigt werden, die Fluchtbewegungen über die Prager Botschaft, der Mauerfall bis zur Beendigung der deutschen Teilung, so der Landtag vorab. Eingeladen seien Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Dazu gehörten engagierte Bürgerinnen und Bürger, die im Sommer und Herbst 1989 aktiv und friedlich zur Wende beigetragen hätten.