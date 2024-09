Stade - Nach der Tötung eines 35-Jährigen am Stader Hafen im März 2024 beginnt am 5. November der Prozess gegen einen 34 Jahre alten Mann am Landgericht Stade. Angeklagt ist der Mann wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzung, wie das Gericht mitteilte. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, das Opfer durch einen Messerstich in den Kopf getötet zu haben.

Hintergrund für die Tat, über die bundesweit berichtet wurde, soll eine Auseinandersetzung zwischen zwei Großfamilien sein. Diese soll in einen offenen Streit in der Stader Innenstadt eskaliert sein. Der 35-Jährige war lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er einen Tag später starb. Den Angeklagten hatte die Polizei nach intensiven Befragungen von Anwohnern und Zeugen sowie der Auswertung von mehr als 150 Spuren rund sechs Wochen nach der Tat festgenommen. Das Gericht hat zunächst bis Februar 2025 16 Verhandlungstermine angesetzt.