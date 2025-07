Osterholz-Scharmbeck - Ein Motorradfahrer ist in Osterholz-Scharmbeck (Landkreis Osterholz) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 34-Jährigen am Montagabend in ein Krankenhaus, wie eine Sprecherin der Polizei am Morgen mitteilte.

Wie es genau zum Unfall kam und was die Ursache war, war zunächst nicht bekannt. Der Mann sei innerhalb der Ortschaft mit seinem Bike in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen und im Seitenraum zum Liegen gekommen, hieß es.