In der Nacht ist ein Mann in Polizeigewahrsam tot in seiner Zelle in Gotha aufgefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft untersuchen nun die Umstände.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines Todesfalls in Polizeigewahrsam in Gotha. (Symbolfoto)

Gotha - Ein 31 Jahre alter Mann ist in Gotha in Polizeigewahrsam gestorben. Nach Angaben der Polizei war der alkoholisierte Mann wegen einer Widerstandshandlung am Montagabend in Gewahrsam genommen worden. Gut eineinhalb Stunden nach Mitternacht hätten ihn Beamte am Dienstag leblos in der Zelle im Polizeirevier Gotha aufgefunden.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln zur Todesursache, dazu ist einem Sprecher der Staatsanwaltschaft zufolge eine gerichtsmedizinische Untersuchung des Leichnams notwendig. Von Fremdverschulden geht die Polizei wegen der Auffindesituation derzeit nicht aus.