In einer langen Kurve kommt eine Autofahrerin von einer Straße ab und stößt gegen einen Baum. Rettungskräfte können der Frau nicht mehr helfen.

Goldenstedt - Eine 31 Jahre alte Autofahrerin ist nahe Goldenstedt (Landkreis Vechta) mit ihrem Wagen von einer Straße abgekommen und tödlich verletzt worden. Warum es zu dem Unfall am frühen Morgen kam, sei bislang unklar, sagte ein Polizeisprecher. Den Angaben zufolge war die Frau mit ihrem Auto in einer langen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und dann gegen einen Baum geprallt. Die 31-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb.