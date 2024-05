Schönwalde-Glien - Am Donnerstag hat die 31. Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung (BraLa) in Paaren-Glien ihre Tore geöffnet. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) eröffnete die Veranstaltung auf dem Gelände des MAFZ Erlebnisparks (Landkreis Havelland) gemeinsam mit Agrarminister Axel Vogel (Bündnis 90/ die Grünen). „Auf der BraLa kommt Brandenburg zusammen. Hier wird die Brücke zwischen Erzeugern und Verbrauchern geschlagen und ein wichtiges Zeichen für die Wertschöpfung im ländlichen Raum gesetzt“, sagte Woidke. Denn die BraLa sei nicht nur eine Fachmesse, sondern auch eine „Publikumsmesse mit Erlebnischarakter.“ Der Ministerpräsident lud die Besucherinnen und Besucher dazu ein, regionale Produkte zu probieren sowie Tiere, Pflanzen und Technik zu „bestaunen“. Außerdem sollen bei der Veranstaltung Auszubildende und Nachwuchskräfte für Jobs in der Landwirtschaft gewonnen werden. Die Ausstellung ist bis einschließlich Sonntag geöffnet.