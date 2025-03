31 Bienenvölker wurden in Berlin gestohlen (Symbolfoto).

Berlin - Der Berliner Imkerverband hat den Diebstahl von 31 Bienenvölkern einer wichtigen Zuchtreihe beklagt. Die Bienenvölker seien in der Nacht zu Montag in einer Zuchteinrichtung im Tegeler Forst gestohlen worden, teilte der Verband mit. Profidiebe hätten dafür vermutlich mit mindestens einem großen Transporter anfahren müssen.

Der finanzielle Schaden betrage 11.000 Euro, der tatsächliche Schaden sei viel höher, so der Verband. „Die jahrelange Zuchtarbeit ist unwiederbringlich.“ Zu den Bienenvölkern hätten Zuchtköniginnen einer besonders gesunden und friedlichen Stadtbiene gehört. Der Nachwuchs sollte an Imker der Umgebung verschenkt werden. Der Züchter habe seit vier Jahren daran gearbeitet, die für hohe Bienenverluste verantwortliche Varroa-Milbe in den Griff zu bekommen, um die Bienen zu schützen.

Der Imkerverband erinnere sich an keinen Diebstahl in dieser Größenordnung, hieß es. In Berlin hätten die meisten Imkereien im Schnitt nur fünf Völker.