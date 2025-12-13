Im historischen Ortskern in Jork brennt ein Fachwerkhaus. Schnell greifen die Flammen auf das Dach über. 140 Feuerwehrleute sind vor Ort.

Jork - Bei einem Brand in einem Fachwerkhaus in Jork (Landkreis Stade) ist ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. Das Feuer sei nach ersten Erkenntnissen der Ermittler aus bisher ungeklärten Ursachen in einem Badezimmer in der ersten Etage ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Flammen breiteten sich danach auf den Dachstuhl aus.

Das Haus war laut Polizei zum Zeitpunkt des Brandes unbewohnt und wurde gerade saniert. Rund 140 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand in der Nacht auf Samstag. Verletzt wurde laut den Angaben niemand.