Salzwedel - Ein unterkühlter 30-Jähriger ist aus der Kanalisation in Salzwedel befreit worden. Aufmerksame Bürger hörten seine Hilferufe am Samstagmorgen, die Freiwillige Feuerwehr hob einen Kanaldeckel an, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Wieder ans Tageslicht befördert, gab der Mann an, aus Neugier einen Eingang in die Kanalisation betreten zu haben. In der Dunkelheit hatte er den Ausgang nicht mehr gefunden und rief um Hilfe. Ein Rettungswagen brachte den 30-Jährigen wegen seiner Unterkühlung in eine Klinik.