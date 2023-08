Krankenbetten stehen in einem Gang in einem Krankenhaus.

Twist - Ein 30 Jahre alter Mann ist in Twist im Landkreis Emsland mit seinem E-Scooter gestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war am späten Sonntagabend allein mit dem Fahrzeug unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache stürzte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 30-Jährige war ersten Erkenntnissen der Polizei nach alkoholisiert. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.