Erfurt/Eisenach - 30 Jahre nach ihrer Verabschiedung geht die Thüringer Landesverfassung auf Tournee durch den Freistaat. Eine Ausstellung dazu macht Station in mehreren Thüringer Städten, wie der Landtag am Dienstag mitteilte. Den Auftakt bildet am kommenden Donnerstag Erfurt, wo die Schau auf dem Fischmarkt zu sehen ist. Abschlussstation ist am 25. Oktober Eisenach.

Auf der Eisenacher Wartburg war die Landesverfassung am 25. Oktober 1993 verabschiedet worden.

Die Ausstellung solle zum Dialog über Demokratie beitragen - gerade in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung, sagte Landtagspräsidentin Birgit Pommer laut einer Mitteilung. „Wir suchen den Austausch und wollen darüber reden, dass eine starke Verfassung unsere Demokratie sichert.“ Weitere Stationen sind Leinefelde, Rudolstadt, Nordhausen, Schleiz, Meiningen und Altenburg.