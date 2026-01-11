Die Tischtennis-Spielerinnen von TTC Eastside Berlin haben sich den Pokal gesichert. In der Neuauflage des Meisterschaftsfinales siegten die Berlinerinnen deutlich. Spannender war es im Halbfinale.

Kolbermoor - Die Tischtennis-Damen des TTC Eastside sind wieder Pokalsiegerinnen. Doch den Erfolg schafften die Favoritinnen nur mit einiger Mühe. Im Halbfinale gewannen die in dieser Saison ungeschlagenen Berlinerinnen gegen Gastgeber DJK Kolbermoor nach 1:2-Rückstand noch mit 3:2. In Endspiel gegen Meister TTC Weinheim gelang dann ein klares 3:0.

Natalia Bajor (3:1 gegen Tung-Chuan Chien), Yuka Kaneyoshi (3:0 gegen Yuan Wan) und Nina Mittelham (3:1 gegen Veronika Matiunina) sorgten mit drei Einzelsiegen in 100 Minuten für den Finalerfolg.

Gegen Kolbermoor musste Eastside hart kämpfen, um nach der 2:3-Auftaktniederlage von Shan Xiaona, dem 1:1-Ausgleich von Yuka Kaneyoshi gegen Zavarykina (3:0) und dem folgenden 2:3 von Nina Mittelham gegen Yu-Chiao Huong noch ins Endspiel zu kommen. Kaneyoshis gewann das Spitzeneinzel gegen Annett Kaufmann mit 3:1. 3:1 hieße es dann auch im entscheidenden Doppel.